Нововведение планируется стартовать с середины декабря.

Ранее доступ к видеохостингу был ограничен лишь на 30% и только для настольных компьютеров. Однако с середины декабря ситуация усугубится.

Пользователи крупнейших операторов уже столкнулись с трудностями при просмотре видеороликов. Видеоролики либо не загружаются вовсе, либо делают это с значительной задержкой. По информации сервиса DownDetector, начиная с полуночи 19 декабря, наблюдается рост числа жалоб на работу сервиса YouTube.

Источники подтверждают, что проблемы с доступом к YouTube усиливаются. Один из них отметил, что если раньше блокировка касалась только десктопных версий, то теперь она распространяется и на мобильные устройства. Второй источник добавил, что замедление работы сервиса на мобильных устройствах уже заметно, и пользователи активно выражают свое недовольство.

Со стороны Google поступило заявление, в котором компания отмечает, что текущие проблемы не связаны с техническими сбоями или действиями со стороны Google. Роскомнадзор пока не предоставил официальных комментариев по этому поводу.

Ранее, в середине декабря 2024 года, российские пользователи уже сталкивались с новой волной ограничений доступа к YouTube. Владимир Путин в ходе прямой линии обвинил Google в прекращении поставок современного оборудования в Россию, что, по его словам, спровоцировало текущие проблемы с доступом к сервисам компании.