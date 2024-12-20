Производство уже началось на испанском заводе Horse Seville.

Эта инновационная трансмиссия впервые будет установлена на гибридные кроссоверы Renault Rafale.

Новая модель коробки передач, получившая название DB49, не имеет муфты и способна выдерживать крутящий момент до 470 Нм при максимальной мощности в 48 лошадиных сил. При этом вес новинки составляет всего 99 кг. Патрис Эттель, генеральный директор Horse, подчеркнул значимость этого события: «Запуск DB49 в Севилье - это не только технологический прорыв, но и подтверждение важной роли нашего подразделения в мировой индустрии мобильности. Эта коробка передач является улучшенной версией предыдущей модели DB35 и разработана специально для использования в Renault Rafale. Это свидетельство нашего стремления к инновациям и устойчивому развитию».

Завод Horse в Севилье, где начато производство новой коробки передач, является ключевым предприятием компании. Здесь работают более 1000 специалистов, включая техников и инженеров. Завод специализируется на производстве гибридных трансмиссий и важнейших компонентов для двигателей внутреннего сгорания. Более 60% продукции завода отправляется на экспорт.

За более чем 60 лет работы завод выпустил свыше 32 миллионов коробок передач. В прошлом году было произведено 666 670 трансмиссий.

В мае текущего года Renault и Geely объединили усилия, создав компанию Horse Powertrain Limited с главным офисом в Лондоне. Обе компании владеют равными долями — по 50% акций новой организации. Это сотрудничество открывает новые перспективы для развития и внедрения передовых технологий в автомобилестроении.