Минус 5,5 млн рублей стоимости всего за полгода.

За последний год цены на автомобили BMW 5 серии в России значительно снизились. Например, полноприводная модель с 2,0-литровым дизельным двигателем, которая в мае продавалась за 13,5 миллиона рублей, теперь доступна за 8 миллионов. Эту цену предлагает дилер из Хабаровска за машину под заказ. Однако можно найти ещё более доступные варианты. Так, дилер из Уссурийска предлагает модель 525Li с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 лошадиных сил и задним приводом за 6,2 миллиона рублей, включая все расходы. Эта модель, вероятно, будет привезена из Китая, где доступна удлинённая версия этой машины.

В Москве также можно найти BMW 5 серии с аналогичным бензиновым двигателем и задним приводом по цене от 8,35 до 8,4 миллиона рублей. В Воронеже предлагается седан BMW 530i с полным приводом и двигателем мощностью 258 лошадиных сил за 9,4 миллиона рублей. Ещё один интересный вариант — гибридная модель BMW 550e с 3,0-литровым двигателем мощностью 489 лошадиных сил, которую дилер из Санкт-Петербурга готов поставить под заказ из США за 9,385 миллиона рублей.

Таким образом, покупатели в России имеют возможность выбрать из разнообразия моделей BMW 5 серии по значительно сниженным ценам, что делает покупку этих престижных автомобилей более доступной.