Всего было выпущено почти 2 млн таких ДВС.

Компания Volkswagen прекратила выпуск знаменитого двигателя VR6, который на протяжении 34 лет был символом инноваций и мощности. Этот движок был впервые представлен еще в прошлом веке, в 1991 году и установлен на III поколение модели Golf. За годы производства с конвейера сошло почти 1,87 миллиона таких двигателей. Они использовались в различных моделях Volkswagen, включая Passat и Touareg, а также нашли применение в машинах других марок, таких как Audi Q7 и Porsche Cayenne.

Основным преимуществом VR6 была его миниатюрность, которая позволяла сохранять высокую мощность, делая его идеальным выбором для переднеприводных машин. Однако с течением времени на рынке стали появляться более экономичные турбированные четырехцилиндровые двигатели, что привело к постепенному снижению спроса на VR6.

Важно отметить, что на фоне прекращения производства VR6, Volkswagen и профсоюзы близки к заключению соглашения, которое поможет избежать массовых увольнений и закрытия производственных мощностей в Германии. Это соглашение станет значимым шагом в адаптации компании к изменяющимся условиям рынка и сохранению рабочих мест.