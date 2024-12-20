«Торнадо-Г» в ходе нанесения одиночных и залповых ударов эффективно поражает командные пункты.

Западная экспертная среда продолжает пристально следить за российской армией и используемой ВС РФ боевой техникой. В частности, издание Army Recognition сообщает, что русская установка залпового огня «Торнадо-Г» отличается высокой эффективностью и точностью ведомого огня. Новая версия БМ-21 «Град» позволяет поражать на тактическую глубину все потенциальные цели: личный состав, бронетехнику, укрепленные позиции и штабы.

«Торнадо-Г» знаменует собой значительный скачок в боевых возможностях легендарной БМ-21 «Град» - замечают авторы издания.

Как пишет на своих страницах журнал, новая итерация БМ-21 стала значительно эффективней за счет использования встроенной спутниковой связи и наличия автоматического управления огнем. Это позволяет развернуть установку в кратчайшие сроки и подготовить залп по целям.

«Эти современные функции позволяют расчётам «Торнадо-Г» работать полностью автономно, значительно сокращают объём ручной работы и оптимизируют выполнение задач» - пишет автор.

Наличие автоматизированной системы управления огнем позволяет поражать не только стационарные мишени, но и динамические. Кроме того, дальность залпа значительно увеличилась за счет использования более современных ракет. Сейчас радиус работы «Торнадо-Г» составляет в зависимости от реактивного снаряда 20 – 40 км. Вдобавок новые снаряды несут в себе более мощные боеголовки.

«Боеприпасы нового поколения обеспечивают увеличенную до 30-40 км дальность стрельбы (по сравнению с 20 км у БМ-21) и повышенную поражающую способность. Это позволяет наносить удары в глубине территории противника и даёт возможность уничтожать цели, сохраняя безопасную дистанцию от контрбатарейного огня» - добавляют в издании.