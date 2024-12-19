Мощность силовой установки составляет 435 л.с.

В России начались продажи нового электрического хетчбэка MG4 EV с полным приводом. Эта модель является десятой, которую компания «Мир-Дистрибьютор» представила на российском рынке. Автомобиль обладает мощностью 435 лошадиных сил и предлагается в топовой комплектации.

MG4 EV оснащен двумя электромоторами и предлагает ряд современных технологий. В числе опций — цифровая панель приборов с 7-дюймовым экраном, медиасистема с 10,25-дюймовым экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto, а также система кругового обзора. Комфорт в поездках обеспечивают климат-контроль и адаптивный круиз-контроль.

Автомобиль также впечатляет своими техническими характеристиками: емкость аккумулятора составляет 64 кВтч, что позволяет проехать до 460 км на одной зарядке по методике CLTC. MG4 EV разгоняется до 100 км/ч всего за 3,8 секунды, а зарядка от 30 до 80% занимает 23 минуты.

Габариты новинки — 4287 мм в длину, 1836 мм в ширину и 1516 мм в высоту, при длине колесной базы 2705 мм. По размерам и характеристикам MG4 EV сопоставим с популярным на вторичном рынке Nissan Leaf.

Цена за MG4 EV в России начинается от 5,55 млн рублей. Этот автомобиль предлагает передовые технологии и высокую производительность, делая его привлекательным выбором для любителей электромобилей.