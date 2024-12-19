OnePlus Ace 5 Pro предложит Snapdragon 8 Elite, но при этом окажется дешевле OnePlus 13.

26 декабря компания OnePlus представит новые модели смартфонов из серии Ace 5 — OnePlus Ace 5 и OnePlus Ace 5 Pro. Презентация пройдет в Китае. Эти устройства ориентированы на высокую производительность, что особенно заметно на примере базовой модели OnePlus Ace 5. Она оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 3, который благодаря специальной технологии от разработчиков приближает его мощность к Snapdragon 8 Elite. Из-за этого некоторые эксперты уже называют его Snapdragon 8 Gen 3.5.

OnePlus Ace 5 выделяется также мощным аккумулятором на 6415 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Кроме того, смартфон получил 6,78-дюймовый плоский OLED экран от BOE X2 с разрешением 1,5К.

В свою очередь, модель OnePlus Ace 5 Pro оснащена процессором Snapdragon 8 Elite и имеет изогнутый экран с такими же характеристиками, как у базовой модели. Аккумулятор в Pro-версии немного меньше — 6100 мАч, но поддерживает еще более мощную зарядку на 100 Вт. Обе модели оснащены фирменным переключателем Alert Slider.

Интересно, что несмотря на более продвинутый процессор в Pro-версии, OnePlus Ace 5 Pro будет стоить дешевле, чем OnePlus 13. Это делает новинки от OnePlus особенно привлекательными для любителей технологий и мобильных игр, учитывая их высокую производительность и доступную цену.