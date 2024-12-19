«Азимут» эксплуатирует Superjet 100 уже семь лет.

Авиакомпания "Азимут" уверяет, что их самолеты Superjet 100, один из которых недавно загорелся в аэропорту Антальи, находятся на одном уровне по безопасности с лайнерами таких известных производителей, как Airbus и Boeing. Эти самолеты находятся в эксплуатации у "Азимута" уже более семи лет.

Несмотря на несколько инцидентов с самолетами SSJ-100 в последние недели, включая возгорание при посадке в Анталье, в компании не склонны видеть в этом серьезную проблему. По словам представителя авиаперевозчика, уровень безопасности полетов на Superjet 100 сопоставим с мировыми стандартами.

"Азимут" успешно использует SSJ-100 уже многие годы и не имеет претензий к производителю по части безопасности. В самолетах предусмотрена трехкратная система дублирования, что позволяет предотвратить критические ситуации в полете. Даже в случае отказов, они не мешают продолжению полета и выполнению рейсов, подчеркнул представитель компании.

Таким образом, несмотря на происшествия, авиакомпания подчеркивает надежность и безопасность своих воздушных судов, ставя их в один ряд с лидерами авиастроения.