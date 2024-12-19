Локализовано производство деталей двигателя КамАЗа К5 и моторов ЯМЗ 535, 855 и 770.

Производство компонентов для двигателей КамАЗ и других российских моторов становится более локализованным. На заводе в Костроме начали выпускать детали поршневой группы для новейших моторов Р6, используемых в грузовиках КамАЗ К5, а также для перспективных моделей ЯМЗ 535, 855 и 770. Общий объем инвестиций в проект достиг 195 миллионов рублей, из которых 153 миллиона предоставлены Фондом развития промышленности.

Это шаг вперед в стратегии импортозамещения, которая направлена на увеличение доли отечественных компонентов в ключевых отраслях. Несмотря на определенные трудности, связанные с организацией производства и поиском надежных поставщиков за рубежом, такие как необходимость трех месяцев на запуск производства головки блока в Турции или двух месяцев на поиск поставщика поршневых колец в Индии, российские компании продолжают наращивать производственные мощности.

Как отметил Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», несмотря на наличие множества проблем, развитие отечественного производства является предпочтительным вариантом. "Лучше иметь собственное производство, даже если для этого приходится привлекать дополнительные ресурсы и время, чем полностью зависеть от импорта," - сказал он.

Таким образом, усиление локализации производства в России не только способствует развитию отечественной промышленности, но и укрепляет экономическую безопасность страны, снижая зависимость от иностранных поставщиков и возможные риски, связанные с внешнеполитическими изменениями.