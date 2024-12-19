Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Российские КамАЗы становятся всё более российскими благодаря локализации компонентов двигателей
Локализовано производство деталей двигателя КамАЗа К5 и моторов ЯМЗ 535, 855 и 770.

Производство компонентов для двигателей КамАЗ и других российских моторов становится более локализованным. На заводе в Костроме начали выпускать детали поршневой группы для новейших моторов Р6, используемых в грузовиках КамАЗ К5, а также для перспективных моделей ЯМЗ 535, 855 и 770. Общий объем инвестиций в проект достиг 195 миллионов рублей, из которых 153 миллиона предоставлены Фондом развития промышленности.

Это шаг вперед в стратегии импортозамещения, которая направлена на увеличение доли отечественных компонентов в ключевых отраслях. Несмотря на определенные трудности, связанные с организацией производства и поиском надежных поставщиков за рубежом, такие как необходимость трех месяцев на запуск производства головки блока в Турции или двух месяцев на поиск поставщика поршневых колец в Индии, российские компании продолжают наращивать производственные мощности.

Как отметил Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», несмотря на наличие множества проблем, развитие отечественного производства является предпочтительным вариантом. "Лучше иметь собственное производство, даже если для этого приходится привлекать дополнительные ресурсы и время, чем полностью зависеть от импорта," - сказал он.

Таким образом, усиление локализации производства в России не только способствует развитию отечественной промышленности, но и укрепляет экономическую безопасность страны, снижая зависимость от иностранных поставщиков и возможные риски, связанные с внешнеполитическими изменениями.

#авто #импортозамещение #камаз
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Китае у самой мощной ветряной турбины в мире сломались лопасти ротора
+
Нейробиолог Юсте: ключ к пониманию мозга лежит в представлении о нем как о машине предсказаний
+
Valve готовит масштабное обновление 7.38 и зимний ивент «Холодрыжество» для Dota 2
+
В сети появились кадры с установленной на броневике Humvee авиационной пушкой ГШ-23
2
PC Gamer: Noctua NH-D15 G2 – вероятно, лучший воздушный суперкулер на рынке, но слишком дорогой
1
Пользователи Windows 10 и Windows 11 столкнулись с проблемой при работе в Microsoft Outlook
2
Microsoft хочет отказаться от паролей и вводит сервис Passkey для более чем 1 млрд пользователей
1
"Провожающая в последний путь Фрирен" признано лучшим аниме 2024 года по версии IGN
1
Xiaomi анонсировала выпуск механической клавиатуры со встроенным дисплеем
+
Антибликовое покрытие дисплея Galaxy S24 Ultra отслаивается в течение года
2
Легендарный вездеход ГАЗ-66 вооружили системой из четырех пулеметов "Максим"
5
Медведев призвал уничтожить военно-политическое руководство Украины в ответ на убийство генерала Кириллова
10
Что такое «Радиостанция Судного дня», и почему она начала передавать песню Shaman «Я – русский»
+
Антибликовое покрытие дисплея Galaxy S24 Ultra отслаивается спустя несколько месяцев использования
2
Nvidia собирается продвигать видеокарты GeForce RTX 5000 с помощью «революционной» технологии нейрорендеринга
8
В России разработали новый тяжелый БПЛА, способный составить конкуренцию турецкому Bayraktar
1
Toyota представила семиместный универсал Hilux Rangga SUV за $26 000
+
Подтвердился объём видеопамяти у видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5080
1
В России началось строительство нового станкостроительного завода
+
Илон Маск: Будущее Tesla — это роботы Optimus, а не автомобили
+

Популярные статьи

О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
113
Пространные рассуждения об эксплуатации ностальгии в играх
33
Как продлить жизненный цикл старых видеокарт, и почему компромисс в виде DLSS и FSR неизбежен
10
Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5
23
Как в России бесплатно получить DLC Omens of Destruction для Total War: WARHAMMER III
5
9 самых популярных геймерских видеокарт для любого кошелька, которые можно купить в Мегамаркете
4
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
33
Bombie - фишки и лайфхаки, чтобы быстрее продвигаться по уровням и получить жирный дроп
4
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
1
Обзор игры One-Punch Man: A Hero Nobody Knows - как консоли губят хорошие игры
+

Сейчас обсуждают

Вася Пупкин
12:40
Читаю этот сайт лет 10 и это самая убогая статья что я читал за это время
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
Макс Топский
12:32
Кто ни будь выключите трассировку в этой игре, чтобы поиграть на 1080Ti
В Indiana Jones and The Great Circle добавлена поддержка видеокарт с менее чем 8 ГБ VRAM
Ник Линдстрем
12:20
У меня почти как у тебя,только видяха 3070m,ОЗУ 32 гб,2 ssd- 1)m2 512gb,2) sata 3 128гб и hdd 1t) у меня примерно в 35к вышло все,так как часть со вторички была,кроме дисков,блока питания и охаладосов...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Декабрь)
RandomXP
12:19
У меня вопрос - а на сколько картинка в играх адекватная? Имею ввиду, нет ли артефактов, вызванных недоработкой драйверов?
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
Олег Фролов
12:06
Может 100 миллиардов, а не миллионов?
TWZ: Над тремя крупными военными базами США замечены неопознанные дроны
Вячеслав Толмачёв
12:05
У меня такая же привычка
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
Вячеслав Толмачёв
12:03
Это твое мнение
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
Алексей Молчанов
12:03
А что, всё научные и технические достижения в мире, это всё заслуги именно радужных? Не представители всего мира, всех стран, народов и национальностей, а именно радужные всего этого достигли и только...
Все большее число игр начинают требовать GeForce RTX и не запускаются на GeForce GTX
ИСКАНДЕР
11:58
Если ты перепутал сайт, так исправься и иди на свой, укропский! Или это так для подобных тебе сложно? )))
ВСУ освободили Анновку и зачистили "южнокураховский мешок" с украинскими военными
ИСКАНДЕР
11:57
Вы так славно себя описываете, что даже добавить нечего, браво! )))
ВСУ освободили Анновку и зачистили "южнокураховский мешок" с украинскими военными
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем