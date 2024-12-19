Внедорожник должен совершить революцию в сегменте компактных пикапов.

Toyota готовит к выпуску новый доступный внедорожник, который обещает стать революционным в мире компактных пикапов. Эта модель, созданная на базе популярной Corolla, будет оснащена мощным мотором от RAV4 и сможет похвастаться впечатляющим запасом хода.

Запланированный к дебюту в 2027 году, этот автомобиль получит гибридную силовую установку и опцию полного привода. По информации портала speedme.ru, новинка сможет составить конкуренцию таким моделям, как Ford Maverick и Fiat Toro. При этом она будет позиционироваться как более доступная альтернатива Toyota Hilux.

Для создания пикапа будет использована модернизированная платформа TNGA, которая уже применяется в Corolla и Corolla Cross. Гибридная система будет включать в себя 2,5-литровый двигатель от RAV4, адаптированный для работы как на бензине, так и на этаноле.

Пока не ясно, будет ли новый внедорожник продаваться на североамериканском рынке, где на импортные пикапы и внедорожники взимается 25-процентный "куриный налог".

Первыми увидят новинку жители Южной Америки, в частности Бразилия, где этот автомобиль появится в первую очередь.