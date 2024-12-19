Однако, Трамп уже предложил на пост руководителя NASA бывшего сотрудника SpaceX.

Глава NASA выразил надежду, что Илон Маск не будет использовать свои связи с Дональдом Трампом для подавления конкуренции и продвижения интересов своей компании SpaceX. В интервью он подчеркнул, что оптимистично настроен относительно получения необходимого финансирования для космической программы, включая планы по возвращению американских астронавтов на Луну.

Дональд Трамп предложил кандидатуру Джареда Айзекмана, опытного участника миссий SpaceX, на пост следующего руководителя NASA. Это вызвало обсуждения о возможном усилении влияния Маска на политику NASA в космической сфере.

"Я вижу большие перспективы в связях Маска с Трампом для финансирования наших проектов, однако, если Маск решит исключить другие компании из конкуренции, это будет неправильно. Но я верю, что он поступит мудро", - сказал Билл Нельсон в беседе с CBS News.

SpaceX уже играет ключевую роль в программе NASA, доставляя грузы на Международную космическую станцию и транспортируя астронавтов. Компания также разрабатывает новую версию ракеты Starship, которая должна доставить астронавтов на Луну в 2027 году. Это будет первая посадка на Луну с момента завершения программы "Аполлон" в 1972 году.

Кроме того, компания Джеффа Безоса Blue Origin также вносит свой вклад в лунную программу, разрабатывая лунный модуль для NASA. Это предоставляет агентству дополнительные возможности на случай, если космический корабль одной из компаний столкнется с проблемами.

"На данный момент мы делаем ставку на SpaceX, и надеемся, что они будут успешно продолжать свою работу. Если же возникнут сложности, у нас всегда есть запасной вариант в лице Blue Origin", - добавил Нельсон.