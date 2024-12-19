Правда услуга пока доступна только для жителей США.

Компания OpenAI решила потестировать новую услугу, которая позволит общаться с их детищем по телефону. Это стало возможным благодаря номеру 1-800-ChatGPT, который был представлен в рамках медиа-акции «12 дней OpenAI». Теперь любой житель США может позвонить и воспользоваться услугами чат-бота в режиме Advanced Voice Mode.

Кевин Вейл, главный директор по продукту OpenAI, объяснил, что цель компании - сделать ИИ максимально полезным и доступным для всех. Во время презентации 18 декабря разработчики продемонстрировали возможности новой функции, позвонив ChatGPT и задав вопрос о знаменитом «Доме Флинтстоунов» в Калифорнии. Искусственный интеллект не только правильно идентифицировал объект, но и ответил на дополнительные вопросы.

Пользоваться новой функцией очень просто, и для этого не нужна учетная запись в OpenAI. Однако длительность разговора ограничена. Пользователям доступно лишь 15 минут, потом звонок завершается автоматически. Возможности, доступные во время звонка, включают задавание вопросов, перевод речи или просьбу рассказать смешную историю либо анекдот.

OpenAI стремится сделать свои технологии доступными широкому кругу пользователей. Изначально ChatGPT был доступен только через сайт, но теперь его можно использовать и через настольные приложения для Apple и Windows, а также на мобильных устройствах iOS и Android.

В рамках акции «12 дней OpenAI» компания представила множество новинок, включая модель o1, видеогенератор Sora, различные проекты для ChatGPT, обновления функции Canvas, новый тарифный план Pro за $200 в месяц и новые инструменты для разработчиков.