Есть «американец» с 3,5-литровым мотором за 6,05 млн рублей и «китаец» с 2,0-литровым мотором — за 6,8 млн рублей.

На российский рынок поступили новые модели внедорожников Nissan Pathfinder. Покупателям предлагаются две версии: американская и китайская. Американская модель, выпущенная в 2021 году, оснащена 3,5-литровым V6 мотором и предлагается по цене 6,05 млн рублей в Челябинске. Этот вариант имеет классический дизайн, рамную конструкцию, автоматическую коробку передач и постоянный полный привод.

Китайская версия, выпущенная в 2024 году, представляет собой крупный кроссовер с современным дизайном и 2,0-литровым турбомотором мощностью 252 лошадиные силы. Эта модель также оснащена полным приводом, который можно подключать по мере необходимости. Внедорожник доступен в Красногорске по цене 6,8 млн рублей.

Интересно, что дилер в Санкт-Петербурге принимает заказы только на американскую версию модели 2024 года. Цены на эти автомобили варьируются от 7,852 до 8,5 млн рублей. Это предложение актуально для тех, кто предпочитает автомобили с проверенной временем конструкцией и классическим дизайном.

Таким образом, любители внедорожников Nissan Pathfinder теперь могут выбирать между стилями и техническими характеристиками, которые лучше соответствуют их потребностям и бюджету.