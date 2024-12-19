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g1tarist
Представленную Intel видеокарту Arc B580 раскупили мгновенно
Intel обещает подвозить новые партии еженедельно.

Intel представила новую видеокарту Arc B580, которая уже успела завоевать титул "первой достойной бюджетной видеокарты десятилетия". Стоимость устройства составляет $250, и оно было мгновенно раскуплено после выхода на рынок. Компания обещает регулярные поставки новых партий каждую неделю.

Intel активно сотрудничает с партнерами для увеличения складских запасов, чтобы удовлетворить высокий спрос. По словам представителя Intel Марка Энтони Рамиреса, первые партии видеокарты были распроданы очень быстро, но компания ожидает еженедельного пополнения запасов. Рамирес подчеркнул, что Intel работает над тем, чтобы графические карты были доступны на рынке постоянно.

Согласно обзорам, Arc B580 превосходит своих конкурентов, таких как GeForce RTX 4070 и Radeon RX 7600, во многих аспектах, хотя и не в каждой игре. Новинка оснащена 12 ГБ памяти и идеально подходит для игр на мониторах с разрешением Full HD. Издания PCWorld, Tom’s Hardware и WCCFTech высоко оценили новую видеокарту, называя её лучшим выбором в бюджетном сегменте.


#intel
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