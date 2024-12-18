Об этом сообщил экс-полковник НМ ЛНР.

Российская армия продолжает двигаться вперед на востоке Харьковской области и занимать новые позиции. На этот раз приходят сообщения, что ВС РФ удалось не просто форсировать Оскол, но и создать там долговременные огневые позиции, наблюдательные пункты и логистические цепочки поставок всего необходимого для обороны. Об этом рассказывает бывший полковник Народной милиции ЛНР и военный эксперт Андрей Марочко в своем телеграмм-канале.

Как пишет эксперт, российские подразделения группы «Запад» форсировали Оскол к западу от Масютовки и закрепились на новых позициях, создавая линию обороны протяженностью не менее 8 км. При этом согласно словам Марочко, имеется возможность оперативного реагирования еще на 20 км по побережью реки.

«После продвижения наших войск западнее населенного пункта Масютовка передовым подразделениям удалось закрепиться на широком участке фронта вдоль реки Оскол — порядка 8 км. После разминирования береговой зоны были созданы долговременные огневые точки и наблюдательные посты. Также на многих участках ВС РФ нарастили силы, средства и создали стабильные логистические цепочки снабжения» - рассказывает Марочко.

Ранее российские источники рассказывали про успешное закрепление ВС РФ на правом берегу Оскола. Эту же информацию подтверждали украинские военные и медиаресурсы, связанные с военным направлением. Стоит отметить, что сейчас действия ВС РФ идут в направлении Двуречного, также расположенного на берегу Оскола.