Белые квадраты на броне техники.

Российские военные на Донецком и Великоновосёлском направлениях отмечают появление украинской бронетехники с новым тактическим знаком в виде белого квадрата. Ранее такое обозначение присутствовало на бронемашинах и танках украинских формирований в Черниговской области и в Киеве рассказывали сказку про то, что это якобы противодиверсионные подразделения. Однако ряд военных экспертов предполагал, что машины с белыми квадратами должны были использоваться в наступлении на Брянскую область России.

У экспертной среды были все основания предполагать, что техника с белыми квадратами пойдет в атаку на Брянскую область, так как Черниговская область Украины граничит с ней. При этом у машин, которые ВСУ использовались для нападения на Курскую область на броне намалевали белые треугольники, так что аналогия прослеживается. Однако теперь приходят сообщения, что машины с белым квадратом выявлены под Великой Новоселкой во время одного из ударов с помощью дрона-камикадзе, управляемого через оптоволокно. Причем эта машина была тем самым дроном и превращена в металлолом.

Кроме того, бронетехника с аналогичным знаком начала использоваться к югу от Покровска, где ВСУ предприняли массированную контратаку на Шевченко. Сама атака была остановлена и ВС РФ продолжают контролировать населенный пункт.

Есть мнение, что украинский Генштаб задействовал припасенный для удара по Брянской области технику для стабилизации ситуации около Великой Новоселки и Покровска. Мол, это резервы, которые ранее не предполагалось нигде задействовать кроме как для удара по РФ. Также есть предположение, что это банальный отвлекающий маневр и на броню просто нанесли белые квадраты для создания впечатления, что технику перебрасывают. Ведь современные боевые действия в большей мере стали искусством обмана.