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g1tarist
Трамп заявил, что удары в глубь России нужно отменить, а Зеленского не пригласил на свою инаугурацию
Трамп считает, что удары вглубь РФ не могут привести к снижению эскалации спецоперации.

Пока администрация Джо Байдена в авральном порядке отправляет пакеты помощи на Украину и одновременно делает громкие заявления, будущий 47-й президент США заявил, что достигнуты определенные успехи в деле урегулирования конфликта на Украине. Через некоторое время пришло еще одно сообщение от Трампа, что Киев принял его сигналы и готов пойти на мирное решение противостояния с Россией.

«Я намерен вступить в контакт с Зеленским и Путиным по поводу урегулирования. Там гибнут люди. Много людей. Там равнина. И единственное, что останавливает полёт пули, это человеческое тело» - высказался Дональд Трамп.

На этом фоне в Киеве очень жестко восприняли тот факт, что Зеленского не пригласили на инаугурацию Дональда Трампа. Однако стоит отметить, что эта процедура согласно американским обычаям вообще редко проходит с приглашенными иностранными правителями и чиновниками. Просто Офис президента Зеленского не в курсе таких тонкостей процесса и делает свои выводы.

Кроме того, Трамп заявляет, что решение Байдена о разрешении ударов в глубь «старых» территорий РФ – ошибочно и не может привести к снижению эскалации Спецоперации. Тут добавим, что недавно одно из заявлений прокомментировал Песков, рассказав, что сейчас Трамп частное лицо и может говорить только от своего имени. Поэтому станет ли Трамп отменять разрешение бить дальнобойными американскими ракетами по РФ после вступления в должность под большим вопросом.

#сво #всу #зеленский #трамп
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