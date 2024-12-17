В будущем использование спутников на низкой орбите может предоставить новые возможности для смартфонов Huawei Pura 90 и других мобильных устройств.

Китай активно работает над созданием огромной сети спутников, известной как "Созвездие тысячи парусов". Планируется, что к 2030 году в космосе будет функционировать более 10 000 спутников, которые обеспечат стабильную связь и доступ в интернет для смартфонов по всему миру. Эта технология предложит пользователям широкое покрытие, минимальную задержку и высокую скорость передачи данных.

В мае следующего года компания Huawei представит новую серию смартфонов - Huawei Pura 80. Несмотря на множество инноваций, эти устройства не будут поддерживать низкоорбитальный спутниковый интернет от "Созвездия тысячи парусов", так как проект еще не будет полностью реализован. Однако, с появлением следующих моделей, таких как Huawei Pura 90, ожидается интеграция этой технологии, что расширит возможности устройств.

Также стало известно, что в 2024 году ожидается выпуск компьютерной версии операционной системы HarmonyOS от Huawei. Информационный портал Fixed Focus Digital поделился фотографиями нового iPhone SE4 и изображениями Huawei Pocket 2. Кроме того, появилась информация о том, что компания Apple прекратила разработку складного iPhone, что может повлиять на тренды в индустрии мобильных технологий.