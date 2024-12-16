Москва была не против, а вот Киев отказался.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время звонка президенту Путину 11 декабря нынешнего года, предложил провести «рождественское перемирие». В ходе этого мероприятия должно было наступить временное прекращение огня и массовый обмен пленными солдатами с обеих сторон. Однако, как заявил пресс-секретарь президента РФ Песков, Киев наотрез отказался от предложения и в первую очередь против выступил лидер Украины Владимир Зеленский.

Как заявил представитель Кремля во время общения с журналистами на конференции, Москва не была против «рождественского перемирия». Однако со стороны Киева пошла резко негативная реакция, особенно язвительно высказывался Зеленский. Он заявил, что не знает ни о каком предложении и переложил всю вину на представителя своего офиса Литвинова. А тот уже заявил, что это неприемлемо, но про обмен пленными они думают.

«Путин разговаривал с Виктором Орбаном, Путин поддержал мирные усилия премьер-министра Венгрии, но эти усилия не поддержала украинская сторона, а именно Зеленский. Вот такая ситуация» - заявил Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал высказывания Трампа, что он не против этого «перемирия». Песков заявил, что до момента инаугурации 47-го президента США Трамп остается сугубо частным лицом, а вот администрация президента Байдена выступила против этой инициативы.

Напомним, что на Новый год с 2022-го на 2023-й также со стороны РФ было объявлено «прекращение огня» в честь праздников. Однако Киев проигнорировал добрую волю России и продолжал вести боевые действия. По этой причине нет ничего удивительного, что предложение Орбана оказалось отвергнуто. Кроме того, украинские СМИ вовсю разгоняют историю про «рождественское наступление».