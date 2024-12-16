Об этом рассказал глава ДНР Пушилин.

В настоящий момент ситуация вокруг Покровска (Красноармейска) для ВСУ складывается не лучшим образом. В начале прошлой недели ВС РФ смогли выбить украинцев из Шевченко и начать действовать в районе Южно-покровской гряды, от которой до города всего 2 – 3 км. Украинский Генштаб попытался вернуть контроль над этим селом и в течении последних трех дней шла большая контратака со стороны ВСУ с подтягиванием накопленных резервов.

Украинское командование задействовало в контратаке накопленные за лето и осень резервы, а также 3-ю штурмовую бригаду «Азов» (внесены в список террористических организаций на территории РФ).Украинцам удалось отодвинуть ВС РФ от села Песчаное и дойти до окраин Шевченко, но тут уже российская армия использовала свои резервы и остановила, а затем и отбросила ВСУ от населенного пункта и даже заняли новые позиции к востоку от Покровска. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.

«Что касается красноармейского (покровского) направления, мы видели даже попытки ВСУ контратаковать, но для них это закончилось достаточно болезненно, потому что много погибших среди них, много раненых. И данные потери были абсолютно бесполезны, потому что наши бойцы смогли продвинуться еще дальше» - рассказывает Пушилин.

Пока российская армия не предпринимала попыток атаки непосредственно Покровска и продолжает планомерно окружать город. Ситуация вызывает настоящий ажиотаж в западной прессе, которая уже постепенно начинает рассказывать про самое большое поражение ВСУ за все время Спецоперации. Стоит отметить, что именно через Покровск идет основная ветка снабжения остающихся в ДНР украинских сил и ее перерезание значительно осложнит для них пребывание в пока еще занимаемых частях оккупированной области.