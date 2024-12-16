Подполье прервало работу производства на двое суток.

Беспилотники для украинской армии в большом количестве производят в местах, изначально не предназначенных для выпуска подобных изделий. Часть деталей вообще изготавливают на дому в частных мастерских или в помещениях сельскохозяйственного назначения. Этим пользуются украинские подпольщики, которые, проводя диверсии, прерывают налаженную работу по сборке и производству БПЛА. Как сообщает координатор Николаевского подполья Лебедев, одна из групп партизан вывела из строя подстанцию в Киевской области и обесточила цеха по производству БПЛА..

Лебедев рассказал, что группа украинцев смогла вывести один из трансформаторов в Киевской области и тем самым обесточить несколько населенных пунктов. По словам координатора, там были размещены украинские военные и производства по сборке беспилотников.

«В селе Сотниковка Яготинского района Киевской области партизаны вывели из строя электрическую подстанцию. В результате действий партизан осталось без электроснабжения села Ракитное и Червоное, где на территории ферм находятся производственные цеха по изготовлению деталей для БПЛА. Обесточено и село Майское с цехом сборки беспилотников и складом готовой продукции, который находится рядом с железной дорогой, что упрощает погрузку» - рассказывает РИА Новости со ссылкой на Лебедева.

Что интересно, под удары подпольщиков все чаще стали попадать объекты энергетической инфраструктуры, с которой у Украины наблюдаются серьезные проблемы. Так осенью текущего года была выведена из строя подстанция, которая питала узел связи и место дислокации систем ПВО в Черниговской области. Тем самым открылся свободный коридор в Киевскую область для российских ракет и беспилотников, чем ВС РФ воспользовались в полной мере.