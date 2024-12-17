Автомобиль создан на базе бензиновых BelGee X50 и Geely Coolray.

Белорусский автомобильный рынок пополнился новинкой - электрическим кроссовером BelGee EX50. Эта модель является модификацией бензиновых BelGee X50 и Geely Coolray, но отличается от них своим уникальным дизайном. Особенно примечательной является новая бамперная группа, которая придаёт автомобилю современный и выразительный вид.

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», изменения в дизайне могли затронуть не только переднюю часть автомобиля. Возможно, и задняя часть кроссовера также получила оригинальные элементы, однако подтверждённой информации об этом пока нет.

BelGee EX50 был представлен в Беларуси весной. В ходе модификации автомобиля был убран двигатель внутреннего сгорания, и на его место установлена электроустановка. Сообщается, что эта установка была разработана Объединенным институтом машиностроения НАН Беларуси, хотя есть предположения, что она могла быть закуплена в Китае.

Этот кроссовер станет отличным выбором для тех, кто ищет экологичный и стильный автомобиль. BelGee EX50 не только подчеркивает стремление Беларуси к развитию электромобильности, но и демонстрирует возможности местного автопрома в создании современных и конкурентоспособных моделей.