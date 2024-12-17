Теперь она стоит от 2,85 млн рублей

Toyota RAV4 теперь доступен в России по привлекательным ценам, начиная всего с 2,85 миллиона рублей. Это предложение возвращает стоимость популярного кроссовера к уровням, которые были актуальны летом этого года, до того как цены взлетели до почти 5 миллионов рублей.

За указанную сумму в 2,85 миллиона рублей, автомобиль можно заказать из Благовещенска. В эту стоимость входит полная комплектация Platinum, которая включает в себя 2,0л. движок мощностью 171 лошадиную силу, вариатор, кожаный салон, мультифункциональное рулевое колесо и цифровую панель приборов. Кроме того, мультимедийную систему с сенсорным экраном, двухзонный климат-контроль, систему бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя и 18-дюймовые литые диски.

Во Владивостоке предложение на RAV4 начинается от 3,3 миллиона рублей. В Мурманске и Перми цены на автомобили с передним приводом начинаются от 3,769 миллиона рублей, а с полным приводом — от 4,050 миллиона рублей.

В других городах России цены также различаются. Например, в Санкт-Петербурге стоимость начинается от 4,460 миллиона рублей, в Мурманске — от 4,485 миллиона рублей. В Саратове, Оренбурге и Москве цены стартуют от 4,500 миллиона рублей. В Новосибирске, Архангельске и Челябинске стоимость достигает 4,700 миллиона рублей.



