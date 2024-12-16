За обнаруженные уязвимости в «VK Видео» дадут до 2,4 миллиона рублей.

Это решение было принято на фоне значительного увеличения популярности данного сервиса. Теперь исследователи безопасности могут получить до 2,4 млн. рублей за выявление критических проблем безопасности.

"VK Видео" стало отдельным направлением в рамках программы Bug Bounty от VK, ранее известной как Mail.ru Group. Проект будет работать на 3 платформах: Standoff Bug Bounty, BI.ZONE Bug Bounty и BugBounty.ru. Всем желающим предстоит проверять безопасность сервиса, включая приложения для iOS, Android и Smart TV.

По словам представителей компании, в третьем квартале 2024 года сервис "VK Видео" показал рекордные показатели. Среднесуточное количество просмотров увеличилось на 48,5% и достигло 2,6 миллиарда. Общее время, проведенное пользователями за просмотром видео, выросло на 265% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В рамках нового проекта также будет действовать система Bounty Pass. Это означает, что чем больше уязвимостей найдет исследователь, тем больший накопительный бонус он сможет получить. Эта мера направлена на стимулирование более тщательного и продуктивного поиска уязвимостей.

Таким образом, VK не только стремится укрепить безопасность своих сервисов, но и предлагает исследователям безопасности возможность заработать значительные суммы, внося свой вклад в защиту данных пользователей.