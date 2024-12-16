Chery подтвердила что кроссовер скоро поступит в продажу.

23 декабря состоится презентация новой модели Chery Tiggo 5x High Energy Edition. Этот кроссовер обещает привлечь внимание своим обновленным дизайном как снаружи, так и внутри.

Новинка от Chery порадует покупателей измененной передней частью, где решетка радиатора гармонично сочетается с узкими дневными огнями. Кроме того, автомобиль получит классические дверные ручки и пятиспицевые колесные диски.

Особое внимание разработчики уделили интерьеру. В салоне будет установлен 20,5-дюймовый экран Nebula, черная отделка и спортивные сиденья с возможностью шестипозиционной электрической регулировки для водителя. Руль, обтянутый кожей, добавляет управлению комфорт и удобство.

Chery Tiggo 5x High Energy Edition оснащен системой Lion 5.0 AI cockpit, что делает его одним из самых технологичных в линейке. Кузов машины, изготовленный на 80% из сверхпрочной стали, обеспечивает высокий уровень безопасности вместе с подушками, которые сохраняют давление до 6 сек. после срабатывания.

Мультимедийная система поддерживает панорамное изображение на 540°, что позволяет водителю лучше ориентироваться в пространстве вокруг машины.

На предстоящей презентации также будут раскрыты подробности о силовой установке нового Chery Tiggo.