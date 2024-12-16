За такие деньги в Китае можно купить почти две машины.

Китайский автомобильный бренд Zeekr начал предварительные продажи своего нового электрического внедорожника Zeekr 7X в Европе. В Нидерландах, где этот автомобиль впервые появился на рынке, его стоимость начинается от €53 тысяч.

Zeekr 7X предлагается в нескольких исполнениях: от базовой заднеприводной версии до мощной полноприводной. Заднеприводная модель обладает мощностью 422 лошадиные силы и может проехать до 780 километров без подзарядки. Полноприводная версия развивает 646 лошадиных сил и имеет запас хода до 705 километров. Обе модификации оснащены современными батареями: литий-железо-фосфатной на 75 кВт•ч или литиевой на 100 кВт•ч, которые поддерживают быструю зарядку на 800 В. Это позволяет зарядить аккумулятор до 80% всего за час.

Размеры внедорожника составляют 4825 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1656 мм в высоту, при колесной базе 2925 мм.

В Китае, где Zeekr 7X уже доступен для покупки, цена базовой модели составляет около $30 тысяч, что почти в два раза дешевле, чем в Европе.