Nvidia приглашает на 50 часов непрерывного гейминга с призами и турнирами.

Nvidia запускает уникальное 50-часовое мероприятие для геймеров, которое начнется 4 января. Это первая за последние 13 лет LAN-вечеринка компании, посвященная выходу новой серии видеокарт GeForce RTX 50. Мероприятие получило название GeForce LAN 50 и продлится до 6 января, предваряя анонс новых продуктов.

Главное событие пройдет в Лас-Вегасе, однако дополнительные сессии запланированы в Пекине, Берлине и Тайбэе. Ожидается, что в нем примут участие до 400 участников. Для участия необходимо внести возвратный депозит в размере 125 долларов. Кроме того, Nvidia пригласит избранных создателей контента.

В рамках LAN-вечеринки участников ждут разнообразные конкурсы, турниры и розыгрыши призов. Также для тех, кто не сможет присутствовать лично, Nvidia предложит дополнительные призы через специальное приложение, где будут доступны так называемые LAN-миссии. Это мероприятие является возрождением старой традиции Nvidia, которую компания не проводила более десяти лет.