Затраты на ведение бизнеса с китайскими партнерами становятся слишком высокими.

Apple начинает производство AirPods в Индии, уменьшая зависимость от Китая. Из-за растущих затрат на сотрудничество с китайскими компаниями, Apple постепенно переносит производство своих продуктов. Ранее компания уже начала сборку iPhone в Индии, а теперь аналогичные шаги предпринимаются для AirPods. Новый завод возле Хайдарабада уже запустил тестовое производство этих популярных наушников, а к началу 2025 года планируется начать их массовое производство.

Перемещение производства из Китая в Индию и другие страны стало частью стратегии Apple в последние годы. Это не только ответ на увеличение затрат, но и реакция на политические изменения, такие как новые тарифы на китайские товары, ввезенные в США. Эти меры, предложенные бывшим президентом Дональдом Трампом, делают бизнес с Китаем еще более сложным.

Таким образом, Apple активно ищет альтернативы для своего производства, чтобы обеспечить стабильность и уменьшить возможные риски. В дополнение к Индии, часть производства AirPods уже осуществляется во Вьетнаме, что подчеркивает глобальный подход компании к распределению своих производственных мощностей.