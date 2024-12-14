Бортовые датчики Ingenuity не смогли различить детали рельефа.

Специалисты агентства пришли к выводу, что проблема заключалась в навигационных датчиках аппарата. Они не смогли точно определить его положение из-за отсутствия достаточных деталей на гладкой поверхности кратера Джезеро. В результате, вместо вертикального снижения, Ingenuity перемещался горизонтально и опрокинулся при приземлении, что привело к поломке всех четырех лопастей.

Поиск причин крушения занял у ученых столько времени, потому что на борту вертолета не было устройства, аналогичного "черному ящику" в самолетах, которое бы записывало данные полета. Исследователи анализировали ограниченные данные и изображения, чтобы понять, что произошло.

Ховард Грип, первый пилот Ingenuity из Лаборатории реактивного движения NASA, в пресс-релизе отметил: "Существует несколько возможных объяснений произошедшего, но мы считаем, что наиболее вероятной причиной стала недостаточная информация от навигационной системы из-за отсутствия текстуры на поверхности."

С момента первого полета на Марсе, Ingenuity совершил 72 полета, каждый из которых вносил вклад в исследование планеты.