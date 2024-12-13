Нужны вертолеты UH-60 «Чёрный ястреб».

Российские дроны-камикадзе серии «Герань 2» стали настоящей головной болью для украинского военного командования и кошмаром для простых солдат. Причем российская армия использует эти беспилотники не только для нанесения ударов, но и в качестве «обманок», которые вынуждают ЗРК ВС ВСУ тратить дорогостоящие ракеты. Вдобавок ко всему Россия может себе позволить выпускать по Украине до сотни этих БПЛА, а иногда, как вечером 12 декабря, и до двух сотен изделий.

По этой причине на Украине ищут способы бороться с российскими дронами «Герань» не только эффективно, но и максимально дешевого. Так советник министра обороны Украины Александра Устинова рассказала, что у них есть способ бороться с дронами, но для этого им потребуется помощь со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет на своих страницах издание The Hill.

Как указано в издании, украинцам требуются вертолеты UH-60 «Черный ястреб», которые способны сбивать воздушные цели в ближнем радиусе с помощью ракет «воздух - воздух» и пулеметы винтовочного калибра. При этом издание отмечает, что глобально на ситуацию на Украине поставки этих вертолетов не повлияют.

Добавим со своей стороны, что «Черный ястреб» в первую очередь — это военно-транспортный вертолет, который оснащен вооружением для поддержки десанта. В основном это пулеметы 7,62-мм и 7,5-мм калибра, а также, что видимо и повлияло на выбор украинцев, ракеты «Стингер», наводящиеся по тепловому излучению цели. Тут стоит вспомнить опыт борьбы украинских летчиков с российскими «Геранями», когда пилот на истребителе сбил дрон-камикадзе и попал под веер осколков от разорвавшейся машины.