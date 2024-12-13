Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
На Украине придумали новый способ защиты от российских «Гераней»
Нужны вертолеты UH-60 «Чёрный ястреб».

Российские дроны-камикадзе серии «Герань 2» стали настоящей головной болью для украинского военного командования и кошмаром для простых солдат. Причем российская армия использует эти беспилотники не только для нанесения ударов, но и в качестве «обманок», которые вынуждают ЗРК ВС ВСУ тратить дорогостоящие ракеты. Вдобавок ко всему Россия может себе позволить выпускать по Украине до сотни этих БПЛА, а иногда, как вечером 12 декабря, и до двух сотен изделий.

По этой причине на Украине ищут способы бороться с российскими дронами «Герань» не только эффективно, но и максимально дешевого. Так советник министра обороны Украины Александра Устинова рассказала, что у них есть способ бороться с дронами, но для этого им потребуется помощь со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет на своих страницах издание The Hill.

Как указано в издании, украинцам требуются вертолеты UH-60 «Черный ястреб», которые способны сбивать воздушные цели в ближнем радиусе с помощью ракет «воздух - воздух» и пулеметы винтовочного калибра. При этом издание отмечает, что глобально на ситуацию на Украине поставки этих вертолетов не повлияют.

Добавим со своей стороны, что «Черный ястреб» в первую очередь — это военно-транспортный вертолет, который оснащен вооружением для поддержки десанта. В основном это пулеметы 7,62-мм и 7,5-мм калибра, а также, что видимо и повлияло на выбор украинцев, ракеты «Стингер», наводящиеся по тепловому излучению цели. Тут стоит вспомнить опыт борьбы украинских летчиков с российскими «Геранями», когда пилот на истребителе сбил дрон-камикадзе и попал под веер осколков от разорвавшейся машины.

#украина #сво #всу #вертолет #uh-60
1
Показать комментарии (1)
Командование ВСУ оставило батальон десантников под Курахово и запретило отходить без приказа
NYT: У Украины скоро закончатся солдаты для продолжения боевых действий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новый завод, который будет производить не менее 3,5 тысяч тракторов в год
11
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
12
Астронавты очередной раз не смогли вернуться с МКС домой, отстыковка Cargo Dragon не состоялась
6
БМПТ «Терминатор» на учениях - выстрелы трассерами вырубили лес
7
Опубликован список устройств Xiaomi, Poco и Redmi, получивших HyperOS 2.0, и график развёртывания
+
В России началось производство более дешевого и не менее эффективного аналога Bayraktar
+
ISW: Роскомнадзор активно тестирует в регионах отечественный Рунет
43
Появились кадры демонстрации работы российской БМПТ «Терминатор» в зоне СВО
+
Brabus представил три обновленных модели Mercedes-AMG: купе GT, седан C 63 и кроссовер GLC 63
1
Затраты на производство чипов TSMC в США могут быть на 30% выше
+
В Норвегии построят первый в мире судоходный морской тоннель
+
Nvidia раскрывает детали трассировки лучей в Indiana Jones and the Great Circle
3
Автомат Калашникова признали на Западе величайшим оружием всех времен
+
Математик из Южной Кореи нашёл решение сложной теоремы узких дверей и широких диванов
1
Истребители Су-35С показали высокую эффективность благодаря связке с радаром и ИНС
+
Российская армия внедрила уникальные «светофоры» для борьбы с дронами
+
Впервые обнаружена частица, имеющая массу только при движении в одном направлении
+
Российские морпехи взяли под контроль стратегические укрепрайоны ВСУ в Курской области
5
Новобранцы осваивают Т-80 на Дальнем Востоке - танки готовят к суровым условиям
+
GALAX выпустила новую версию RTX 4080 SUPER 3X всего за месяц до анонса RTX 5080
+

Популярные статьи

"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
3
Краткий обзор накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB
6
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
111
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
16
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
12
Почему консоли PlayStation всухую обыгрывают тандем Nintendo Switch и ПК
12
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
14
В России в ноябре 2024 года открыто более 16 новых производств
10
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Новый электрический Dodge Charger - мощь давних традиций в новой оболочке
1

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
19:44
Где они противоречат?
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Nvidia&Intel Hater
19:43
3050 лютый кал .а зеленожопые фанаты -уо дегроды.особенно фанаты нищебродского кала 3050
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
vlad196
19:41
Предлагаю уважаемых "Такой то", "OgoOlog и "Felsher-zzzzz" закрыть в их личном частном интернете, где они могли бы друг другу наяривать и приговаривать "ах как хорошо, что меня отрезали от интернета, ...
ISW: Роскомнадзор активно тестирует в регионах отечественный Рунет
Юрий Карпов
19:39
Я сделал себе ящик на xmail просто на всякий случай. Вдруг пригодится. Лишним точно не будет
2 миллиона россиян перешли за три месяца с Gmail на почту xmail.ru
E. S.
19:36
Что не так со старыми способами? Всё же сбито ))) Вот же Лохаина-404!
На Украине придумали новый способ защиты от российских «Гераней»
FelsheR-zzzzz
19:30
Нее, это Вова у нас просто добрый, сколько мог берёг простых украинцев. Да и так с "вражеским" мирняком - уж куда гуманнее чем при Путине, вряд ли где-то когда-то в мире обращались. ПЦУ вообще после о...
В Киеве соревнуются в риторике после очередного массированного удара ВС РФ по энергосистеме Украины
VAKT
19:27
Едж вообще на удивление хороший быстрый браузер
Китай создал трехрежимный универсальный пульт дистанционного управления
Nvidia&Intel Hater
19:15
В твоих влажных мечтах твой огрызок имеет фпс как XT .там 50 процентов отсоса идет.какой же ты клоун.вот прям внизу шкала на которой показано - на 51 процент быстрее xt чем твой огрызок,или снова тест...
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
FelsheR-zzzzz
19:10
Трением натоских инструкторов об украинское очко - пока вырабатывают. Но украинцы кончаются и тут.
В Киеве соревнуются в риторике после очередного массированного удара ВС РФ по энергосистеме Украины
valera60
19:08
/ 1. Это примеры одних из самых ужасных игр в плане геймдизайна. 2. Читабельность игры нулевая. 3. как шутер она чертовски скучная. 4. Игру тащит лишь звук и талант художников. 5. и сама ист...
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем