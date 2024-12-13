Макрон не уговорил Польшу на совместную операцию.

Новый «Наполеон» Франции Эммануэль Макрон прибыл в Польшу для встречи с президентом Туском. Одной из тем встречи стал вопрос по созданию коалиции нескольких стран, которые направят на Украину свои миротворческие миссии. Однако власти Польши вежливо отказали французскому президенту и заявили, что не направят войска на Украину, даже если к тому моменту настанет перемирие и возможность боестолкновений сойдет к минимуму.

Как пишет на своих страницах «Рейтер», в Евросоюзе сейчас обсуждает вопрос по созданию коалиции стран, которые должны будут выделить военные контингенты для миротворческой миссии на Украине. При этом не все страны горят энтузиазмом и отказываются участвовать в мероприятии, но Макрон продолжает искать союзников. Кроме того, во время визита президента Франции в Польшу он обсуждал с Туском не только возможность присоединения поляков к коалиции, но и вопросы, связанные с приходом к власти в США Дональда Трампа.

В первую очередь это касается финансов, так как в Евросоюзе опасаются того, что Трамп перекинет на их экономику еще больше расходов по спонсированию Киева. Стоит напомнить, что именно новый-старый президент США заявлял в свое время, что безопасность Европы сугубо их личные проблемы и если он придет к власти, то платить США за это не станут.

Тут стоит отметить, что несмотря на громкие заявления Макрона о вводе регулярных войск, французы не спешат в открытую вмешиваться в конфликт на востоке Украины. Но при этом продолжают закупать и передавать украинцам экипировку и вооружения и даже подготовили целую 155-ю бригаду для ВСУ.