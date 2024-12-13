Подобная ситуация уже происходила в Ольговском лесу под Курском.

12 декабря 2024-го года пришло сообщение, что российские войска смогли продвинуться к северу и востоку от Успенского на Кураховском направлении и тем самым затянули горлышко, через которое шли поставки в Анновку. Тем самым оставшиеся там украинские подразделения оказались в тактическом окружении, но по факту шансов выйти оттуда у них нет. Ситуацию начали активно обсуждать в украинских медиа, задаваясь вопросом зачем нужно было так долго удерживать это село и не выводить местный гарнизон.

Стоит отметить, что Анновка находится южнее Курахово и по факту является пригородом этого населенного пункта. Официальный Киев уже начал рассказывать истории про то, что удержание этого кармана было необходимо для спасения Курахово, которое к слову уже по большей части контролируется ВС РФ. По официальным данным в окружении попали до 2-х рот ВСУ и подразделения спецназа, которых бросили для усиления обороны. Ситуация чем-то напоминает аналогичную в Ольговском лесу на Курщине. Тогда из котла смогли спастись только те, кто вовремя сложил оружие.

Украинские эксперты предполагают, что чтобы спасти окруженных солдат командованию ВСУ потребуется приложить много усилий и бросить значительные по размерам подразделения. Однако сейчас у ВСУ нет такой возможности так как в прямом смысле все имеющиеся войска бросаются, как только проходят первичную подготовку. Напомним, что кроме Курахово сейчас «горит» Часов Яр, Купянск, Курщина, Покровское направление. Кроме того, украинцы вовсю рассуждают на тему форсирования ВС РФ Днепра в Херсонской области.