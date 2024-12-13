Пока Сирию рвут на части самые разные силы, американцы снова заводят привычную для них пластинку про химическое оружие Башара Асада. На фоне происходящих событий постоянный представитель США в Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) Шампейн заявила, что нужно окончательно решить вопрос с оружием массового поражения в САР. При этом пока не уточняется каким образом будет проводиться столь важная для мировой общественности процедура, ведь официально американских войск в Сирии нет и не было.
«Это прекрасная возможность для нового руководства Сирии сотрудничать с международными организациями, с международным сообществом в целом» - заявила Шампейн.
Что интересно новые власти Сирии, которые сегодня контролируют до 40% территории страны, уже призвали организацию помочь им решить вопрос с химическим оружием, остающимся от предыдущего режима. Ситуация выглядит довольно странно, учитывая тот факт, что нынешнее руководство Сирии условно легитимно только до 1-го марта 2025-го года, а дальше народ Сирии должен выбрать новых правителей. Стоит добавить, что в Сирии уже начинаются проблемы с элементарными продуктами питания и водой, а руководство решает вопросы с мнимым ОМП.