После свержения режима Асада необходимо провести тщательное расследование относительно нахождения на территории Сирии химического оружия

Пока Сирию рвут на части самые разные силы, американцы снова заводят привычную для них пластинку про химическое оружие Башара Асада. На фоне происходящих событий постоянный представитель США в Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) Шампейн заявила, что нужно окончательно решить вопрос с оружием массового поражения в САР. При этом пока не уточняется каким образом будет проводиться столь важная для мировой общественности процедура, ведь официально американских войск в Сирии нет и не было.





«Это прекрасная возможность для нового руководства Сирии сотрудничать с международными организациями, с международным сообществом в целом» - заявила Шампейн.

Что интересно новые власти Сирии, которые сегодня контролируют до 40% территории страны, уже призвали организацию помочь им решить вопрос с химическим оружием, остающимся от предыдущего режима. Ситуация выглядит довольно странно, учитывая тот факт, что нынешнее руководство Сирии условно легитимно только до 1-го марта 2025-го года, а дальше народ Сирии должен выбрать новых правителей. Стоит добавить, что в Сирии уже начинаются проблемы с элементарными продуктами питания и водой, а руководство решает вопросы с мнимым ОМП.