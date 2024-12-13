Удары нанесены в Полтавской и Ивано-Франковской областях Украины.

Прошедшей ночью над территорией Украины не смолкала система оповещения о ракетной угрозе. Стратегические ракетоносцы ВКС РФ нанесли ракетный удар по объектам украинской энергоструктуры, военным объектам ВСУ и связанной с ними инфраструктуре. При этом приходят сообщения, что часть ударов пришлась на военные аэродромы, на которых размещаются самолеты и вертолеты Воздушных сил украинской армии. В частности, под удар попал один из аэродромов в Полтавской области, куда были перебазированы вертолеты ВС ВСУ.

Вчера вечером российская армия отправила на Украину более 200 дронов-камикадзе серии «Герань» в качестве ответного удара. Беспилотники поразили цели в самых разных областях Украины, в том числе в Киеве, Харькове и Днепропетровске. После налета, был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому в Полтавской области куда ВСУ «спрятали» вертолеты после удара «Геранями». Также под удар попал аэродром в Ивано-Франковской области, где поразили ряд инфраструктурных объектов, в том числе хранилище авиационного топлива.

Утром 13-го декабря 2024-го года дроновая атака со стороны РФ продолжается и «хлопки» раздаются во все новых областях Украины. Так в Харьковской области в результате налета дронов был поражен один из логистических центров украинской армии, а также места дислокации личного состава и цеха по ремонту военной техники.