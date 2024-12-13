Тот же электрический Suzuki e-Vitara с небольшими отличиями и новыми шильдиками.

Toyota расширяет свою линейку автомобилей, представив новый кроссовер Urban Cruiser. Эта модель пятого поколения, скоро появится на европейском рынке. Особенностью Urban Cruiser является то, что он разработан на базе электрического Suzuki e-Vitara, получив ряд уникальных изменений и новую маркировку.

Новинка обладает длиной 4285 мм, что позволяет ей занять место между такими моделями, как Toyota Yaris Cross и Toyota C-HR. При этом колесная база Urban Cruiser составляет 2700 мм, что на 140 мм больше, чем у Yaris Cross, обеспечивая дополнительное пространство в салоне. Внутри автомобиля установлены два 10-дюймовых экрана, а среди опций предлагаются аудиосистема JBL и люк. Также в базовую комплектацию входят различные системы помощи водителю.

Что касается технических характеристик, базовые модели Urban Cruiser оснащены передним приводом и электромоторами мощностью 144 или 174 л.с. Версия с полным приводом имеет мотор мощностью 184 л.с. Емкость аккумуляторов варьируется от 49 кВтч в базовой модели до 61 кВтч в топовой. Подробности о запасе хода пока не разглашаются, однако известно, что автомобиль оснащен тепловым насосом и системой подогрева батареи.

Публичная премьера Toyota Urban Cruiser запланирована на мотор-шоу в Брюсселе в январе 2025 года. Цены на новый кроссовер будут объявлены непосредственно перед началом продаж.