Это китайский аналог Toyota Land Cruiser Prado с 680-сильной гибридной силовой установкой.

В России стало возможно приобрести внедорожник BYD Leopard 5 по сниженной цене. Ранее в апреле этот китайский аналог Toyota Land Cruiser Prado с гибридной силовой установкой оценивался более чем в 6,2 млн рублей, теперь же его можно купить за 5,25 миллиона рублей. Эта модель доступна в Махачкале в комплектации Deluxe Edition и является одним из самых доступных предложений на рынке.

Цены на BYD Leopard 5 варьируются в зависимости от региона. Например, в Новосибирске дилеры предлагают этот автомобиль за 5,68 млн рублей, что всего на 2 тыс. рублей дороже, чем в Москве. В столице и Ростове-на-Дону стоимость достигает 5,95 и 6 миллионов рублей соответственно.

BYD Leopard 5 оснащен полным приводом и гибридной силовой установкой, которая включает в себя 1,5л. бензиновый двигатель, два электромотора и тяговую аккумуляторную батарею на 31,8 кВтч. Эта батарея позволяет проехать до 125 км на одной зарядке в режиме чисто электрического движения. Общий запас хода автомобиля достигает 1200 км.

Габариты BYD Leopard 5 следующие: 4890 х 1970 х 1920 мм, а длина колесной базы — 2800 мм.