На днях он был впервые допрошен по существу в парижском суде.

Эта информация была обнародована Дуровым в своем блоге. Павел Дуров также сообщил, что модераторы Telegram ежемесячно блокируют примерно 1 миллион каналов и групп.

Работа модераторов включает использование автоматизированных систем и инструментов на основе искусственного интеллекта, что позволяет эффективно обеспечивать безопасность платформы. Большая часть этих усилий оставалась незамеченной общественностью и СМИ, которые часто опирались на устаревшие данные. В ответ на это, Telegram запустил новый раздел на своем сайте, который дает представление о работе модераторов и подчеркивает прозрачность процессов модерации.

Кроме того, Павел Дуров недавно впервые выступил с показаниями в парижском суде по делу, возбужденному против него во Франции. Он выразил доверие к французской системе правосудия, но воздержался от дополнительных комментариев. Дурову предъявлены обвинения в шести правонарушениях, и в августе он был помещен под судебный надзор с залогом в 5 миллионов евро и запретом на выезд из страны.



