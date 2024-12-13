В итоге, Украина не готова к переговорам с РФ в данный момент.

Украинцы затаив дыхание ждут момента инаугурации 47-го президента США, который, согласно обещаниям, должен прекратить российскую Спецоперацию за 24 часа. На этом фоне украинские политики делают заявления о том, что у Трампа ничего не получится. В частности, глава Офиса президента Зеленского Ермак заявил, что сейчас Украине не готова к переговорному процессу, так как не обладает сильной позицией.

Согласно заявлениям Ермака, чтобы украинцы могли рассчитывать на справедливый мир, то нужно обладать серьезной позицией в деле мирных переговоров. Для этого, согласно заявлениям чиновника, западным странам необходимо приложить больше усилий и поставлять больше вооружения и боеприпасов для оснащения ВСУ.

Добавим, что вчера со своей речью выступил сотрудник Офиса президента Украины Подоляк, который раскритиковал предложения Трампа по перемирию. Речь идет о предложении нового-старого президента США, которое заключается в заморозке конфликта на текущей границе ЛБС с отходом территорий, занятых РФ непосредственно России. На фоне таких заявлений предложение президента Путина о полном выводе ВСУ с присоединенных к РФ регионов вообще не рассматривают.

Тут стоит добавить еще один момент, который помешает начать мирные переговоры: согласно Конституции Украины, это будет противозаконно. Этот пункт был добавлен в главный закон страны сразу после начала СВО во время попыток мирных переговоров в Турции.