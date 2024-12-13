Строили за десятки миллионов гривен, но не отправили туда ни одного солдата.

ВС РФ в начале недели смогли взять под свой контроль населенный пункт Шевченко, который являлся частью очередной линии обороны на этом направлении. При этом, от этого населенного пункта до Покровска всего 3 км, но выстроенные укрепления оказались под российским контролем предельно быстро. Украинский журналист Бутусов начал критиковать украинское командование, благодаря руководству которого, эти укрепления оказались без единого солдата.

Как пишет Бутусов, российские войска взяли позиции раньше, чем командование ВСУ вообще смогло отдать приказ об отправке туда солдат. При этом журналист отмечает, что стоимость укреплений обошлась бюджету в десятки миллионов гривен, которые просто подарили РФ.

«Причина в том, что туда не отправили наших солдат из-за неадекватных управленческих решений командования» - пишет Бутусов, добавляя: «Российские войска вошли туда раньше, чем наше военное командование направило бы туда хотя бы одного солдата».

Стоит добавить, что еще раньше про сложности для украинской армии к югу от Покровска отмечал украинский военный с позывным «Алекс». Военный отмечал, что ВС РФ взяли под контроль Шевченко, но не полностью, и там сохранялась «серая зона» которую уже ликвидировали. При этом Шевченко был ключевым населенным пунктом в обороне так называемой южно-покровской гряды, которая позволяет наблюдать за Покровском с высоты.

В настоящий момент российская армия получила позиции, позволяющие использовать ствольную артиллерию непосредственно по городу. Речь идет не только дальнобойной артиллерии 152-мм калибра, но и про минометы всех калибров, используемых в ВС РФ.