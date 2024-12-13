Оппозиция в САР не рискует нападать на российские военные колонны.

Российские военные в Сирии продолжают передвигаться по стране колоннами разных размеров. Однако никто из представителей «мирной» или «умеренной» оппозиции не рискует нападать на проходящую российскую технику. При этом бойцы иррегулярных формирований провожают технику ВС РФ или молчаливо, или крича разнообразные речевки. Как пишет «Военное обозрение» это может быть свидетельством того, что у РФ и Турции имеются договоренности по ряду моментов, касающихся Сирийской арабской республики.

Большую часть сирийской территории под свой контроль взяли протурецкие военизированные подразделения, которые не столкнулись с хоть каким-то сопротивлением со стороны правительственных войск САР. Оппозиционеры смогли быстро взять под контроль крупные города, включая Алеппо, что вызывает ряд вопросов у Израиля. Стоит отметить, что в Алеппо имеются места компактного проживания курдов, которые находятся в конфронтации с Турцией.

В тоже самое время территорию Сирии отхватывают не только турки с севера и непонятные формирования в целом, но и израильская армия. ЦАХАЛ или Армия обороны Израиля уже смогли взять под контроль до 1100 кв километров САР и на этом не останавливаются. В ответ на свои действия европейский парламент попросил Нетаньяху прекратить захватнические действия, но официальный Тель-Авив никак не отреагировал на чиновников ЕС.

Пока на территории САР формируется временное правительство, которое много чего обещает и рассказывает о новой вехе в истории Сирии, но что там будет твориться далее, остается большим вопросом.