Похоже, Toyota создавала эту модель специально для России.

Во Владивостоке появился уникальный внедорожник Toyota 4Runner TRD Pro, который кажется созданным специально для российских дорог. Этот автомобиль предлагает повышенный клиренс и усиленную подвеску, что делает его идеальным выбором для сложных дорожных условий.

Дилерская компания «РТС Авто» представила этот новый рамный внедорожник, который был завезен в Россию через параллельный импорт. Особенностью модели TRD Pro является не только усиленная подвеска, но и внедорожная резина на увеличенных колесных дисках. Эти характеристики обеспечивают отличное сцепление с дорогой и уверенное передвижение по бездорожью.

Toyota 4Runner TRD Pro оснащен мощным бензиновым двигателем V6 объемом 4,0 литра, который развивает 273 лошадиные силы. Автомобиль комплектуется полным приводом с возможностью блокировки, что значительно улучшает его проходимость. Также внедорожник имеет автоматическую коробку передач, что делает управление машиной более комфортным.

В салоне Toyota 4Runner TRD Pro предусмотрены все необходимые удобства для комфортной езды. Автомобиль оборудован двухзонным климат-контролем, круиз-контролем и современной медиасистемой с большим экраном. Система поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, что позволяет легко синхронизировать смартфон с автомобилем. Кроме того, внедорожник оснащен различными системами помощи водителю, которые делают вождение более безопасным и приятным.

Цена на этот эксклюзивный внедорожник составляет 10,33 миллиона рублей.