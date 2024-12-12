Основа - Ryzen AI 9 HX 370, за 730 долларов.

Это устройство работает на базе мощного игрового процессора Ryzen AI 9 HX 370. Несмотря на свои компактные размеры, которые, судя по размерам USB-портов, составляют примерно 110 мм в длину, этот мини-ПК предлагает высокую производительность. Для сравнения, большинство аналогичных устройств в этой категории имеют размеры от 130 до 150 мм.

Особенностью данной модели является её процессор, который работает в режиме 54 Вт. Это делает его более мощным, чем многие ноутбуки, использующие тот же APU. Кроме того, мини-ПК оснащён 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ, что обеспечивает отличную скорость работы и большой объём хранения данных. Также устройство поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 7, что гарантирует высокую скорость интернет-соединения.

Цена данного мини-ПК составляет 730 долларов, что делает его доступным для широкого круга пользователей. Возможно, в будущем появятся и более доступные модели с младшими процессорами из той же линейки.



