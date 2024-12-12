Новинку представят 16 декабря.

16 декабря компания Honor представит новую модель смартфона из серии GT, которая получила название Honor GT. Этот гаджет оборудован флагманской процессорной платформой прошлого года — Snapdragon 8 Gen 3. Цена устройства пока не объявлена, но традиционно для линейки GT от Honor, ожидается, что она будет доступной.

Одной из особенностей Honor GT является его экран. Смартфон оснащён OLED-панелью диагональю 6,7 дюйма с разрешением 1,5К и частотой ШИМ 3840 Гц, что гарантирует отсутствие мерцания. Кроме того, устройство имеет 50-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией, что позволяет делать чёткие снимки даже в движении.

Honor GT также выделяется своей батареей ёмкостью 5300 мА·ч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 100 ватт. Несмотря на внушительные характеристики батареи, смартфон остаётся тонким (7,7 мм) и лёгким (весом всего 186 г).

Пользователям будет предложено несколько вариантов памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ.



