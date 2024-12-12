Компания Fujitsu представила новый процессор Monaka, который стал возможен благодаря недавно анонсированной платформе Broadcom 3.5D eXtreme Dimension System in Package. Этот процессор включает в себя 4 чиплета, каждый из которых содержит 36 ядер, обеспечивая общее количество в 144 ядра. Все ядра выполнены по технологии Arm.
Производство процессорных чиплетов будет осуществляться по передовому 2-нанометровому техпроцессу TSMC N2. Кроме того, в состав системы входят микросхемы памяти SRAM, произведенные по 5-нанометровой технологии.
Особенностью Monaka является его мощный чиплет ввода-вывода, который поддерживает контроллер памяти, интерфейс PCIe 6.0 с CXL 3.0 для подключения различных ускорителей и расширителей. Это делает процессор особенно подходящим для серверных решений, где он будет конкурировать с такими известными продуктами, как AMD Epyc и Intel Xeon.
Одним из ключевых преимуществ Monaka является его энергоэффективность. Fujitsu планирует удвоить эффективность процессора по сравнению с текущими решениями конкурентов к 2026-2027 годам, опираясь на системы воздушного охлаждения.
Однако стоит отметить, что массовое производство Monaka запланировано только на 2026 год, так как технология 2-нанометрового процесса от TSMC еще не готова к широкому внедрению. Это ожидание связано с высокими требованиями к новейшим технологиям и сложностями их разработки.