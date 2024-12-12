Это SiP на платформе Broadcom 3.5D eXtreme Dimension System in Package.

Компания Fujitsu представила новый процессор Monaka, который стал возможен благодаря недавно анонсированной платформе Broadcom 3.5D eXtreme Dimension System in Package. Этот процессор включает в себя 4 чиплета, каждый из которых содержит 36 ядер, обеспечивая общее количество в 144 ядра. Все ядра выполнены по технологии Arm.

Производство процессорных чиплетов будет осуществляться по передовому 2-нанометровому техпроцессу TSMC N2. Кроме того, в состав системы входят микросхемы памяти SRAM, произведенные по 5-нанометровой технологии.

Особенностью Monaka является его мощный чиплет ввода-вывода, который поддерживает контроллер памяти, интерфейс PCIe 6.0 с CXL 3.0 для подключения различных ускорителей и расширителей. Это делает процессор особенно подходящим для серверных решений, где он будет конкурировать с такими известными продуктами, как AMD Epyc и Intel Xeon.

Одним из ключевых преимуществ Monaka является его энергоэффективность. Fujitsu планирует удвоить эффективность процессора по сравнению с текущими решениями конкурентов к 2026-2027 годам, опираясь на системы воздушного охлаждения.

Однако стоит отметить, что массовое производство Monaka запланировано только на 2026 год, так как технология 2-нанометрового процесса от TSMC еще не готова к широкому внедрению. Это ожидание связано с высокими требованиями к новейшим технологиям и сложностями их разработки.