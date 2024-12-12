128 л.с., «автомат» и максимальная комплектация — 2,48 млн рублей.

В Россию поступила новая партия автомобилей Kia Cerato, предлагаемых по привлекательным ценам. Основная поставка осуществляется из Казахстана, что позволяет предложить покупателям более низкие цены по сравнению с московскими дилерами. Например, в Москве цена на Kia Cerato 2024 года достигает 3,2 млн рублей, в то время как в других регионах можно найти значительно более выгодные предложения.

Одним из самых привлекательных вариантов является предложение от частного продавца из Кемерово, который предлагает автомобиль в топовой комплектации Luxe за 2,48 млн рублей. Эта модель оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 128 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.

Другие регионы также предлагают интересные цены. В Челябинске аналогичный автомобиль можно приобрести за 2,7 млн рублей, в Тамбове — за 2,79 млн рублей, а в Перми дилер запросит за корейский седан 2,95 млн рублей. Официальный дилер в Челябинске предлагает модель за 2,995 млн рублей, однако эта версия оснащена механической коробкой передач, в отличие от более доступных вариантов с автоматом.

Все предложенные автомобили имеют комплектацию Luxe, которая включает шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, кожаный многофункциональный руль с подогревом, подогрев передних кресел, круиз-контроль, датчик света, камеру заднего вида и парковочные датчики сзади, а также медиасистему с большим экраном.