Корабль должен был вернуться еще 5 декабря.

Астронавты, находящиеся на Международной космической станции, уже полностью подготовились к возвращению на Землю, однако их корабль Cargo Dragon от компании SpaceX пока не может отстыковаться. Первоначально планировалось, что корабль покинет станцию 5 декабря, но этот момент откладывался несколько раз.

Последняя попытка вернуться была запланирована на 12 декабря, но из-за плохой погоды у побережья Флориды, где должно было произойти приводнение, руководство миссии решило перенести отстыковку. Теперь в NASA и SpaceX надеются, что корабль сможет вернуться на Землю не ранее 14 декабря.

На борту Cargo Dragon находятся морозильные камеры с образцами из научных экспериментов и соответствующее оборудование, которые астронавты уже загрузили в ожидании возвращения. Эти материалы важны для дальнейших исследований, поэтому каждая задержка вызывает определенные сложности.

Все ждут, когда погодные условия позволят кораблю безопасно вернуться на Землю, чтобы можно было продолжить научную работу с привезенными образцами.