Все модели получили увеличенную мощность и аэродинамические улучшения.

Каждый автомобиль получил ряд улучшений, включая повышение мощности, аэродинамические изменения и модификации подвески. Купе Mercedes-AMG GT теперь оснащается 4,0-литровым двигателем V8, мощность которого увеличена до 750 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 315 км/ч.

В список улучшений входят специальная система наддува, новый блок управления двигателем и спортивная выхлопная система. Также автомобиль получил аэродинамический обвес, спойлер, диффузор и 22-дюймовые колесные диски. Снижение клиренса на 25 мм способствует лучшей устойчивости на дороге.

Седан AMG C 63 и кроссовер GLC 63, оборудованные гибридной системой с 2,0-литровым двигателем, также претерпели значительные изменения. Благодаря усовершенствованиям системы впрыска и давления наддува, мощность двигателя увеличена до 526 лошадиных сил, а общая мощность гибридной системы достигает 730 лошадиных сил. Это позволяет седану разгоняться до 100 км/ч за 3,2 секунды, а кроссоверу — за 3,3 секунды. Максимальная скорость седана составляет 280 км/ч, а кроссовера — 275 км/ч.

Обе модели также оснащены аэродинамическими элементами, которые снижают подъемную силу, и предлагают опцию регулируемой подвески для C-класса, позволяющую изменять клиренс на 5–20 мм.

Кроме того, Brabus сообщил о возможности модификации универсала C-класса, расширяя тем самым свои предложения для любителей мощных и стильных автомобилей.