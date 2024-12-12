Исследование проходило в 18 странах.

Илон Маск поддержал результаты нового исследования, которое показало, что почти все владельцы электромобилей не хотят возвращаться к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. По данным Глобального альянса водителей электромобилей (GEVA), менее 1% из них рассматривают возможность перехода обратно к бензиновым или дизельным машинам.

В опросе приняли участие 23 254 человека из 18 стран, включая такие как Австрия, Бразилия и США. Основные выводы исследования следующие:

92% владельцев электромобилей готовы снова купить электромобиль, если бы им пришлось завтра продать свою машину;

Только 4% выбрали бы гибрид или плагин-гибридный автомобиль;

Меньше 1% вернулись бы к использованию автомобилей на бензине или дизеле.

Большинство участников (97%) выразили удовлетворение или большое удовлетворение от владения электромобилем. Они отметили, что главные преимущества электромобилей — это низкие эксплуатационные расходы и экологичность. Однако, несмотря на положительные моменты, были выявлены и некоторые проблемы, такие как недостаточное количество станций быстрой зарядки, длительное время зарядки и низкая надежность зарядных станций.

Интересный факт из исследования: 72% владельцев электромобилей предпочитают заряжать их дома.

Эти данные подтверждают тенденцию к увеличению популярности электромобилей и могут стимулировать дальнейшее развитие инфраструктуры для их обслуживания.