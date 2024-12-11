Все пути отхода под огневым контролем ВС России.

Российская армия на южно-донецком направлении смогла продвинуться вперед и занять новые тактические выгодные позиции под Курахово. Речь идет о продвижении ВС РФ возле села успенское, которое переоборудовано ВСУ в крупный опорный пункт. Войска продвинулись севернее и смогли еще сильнее осложнить ситуацию для засевшего в Анновке украинского гарнизона. Об этом сообщает член общественной палаты РФ Рогов со ссылкой на собственные источники.

Как рассказывает Рогов, российские войска смогли расширить зону контроля севернее Успенского и еще больше сжали оставшееся горлышко, которое можно было использовать ВСУ для отхода из Анновки. Теперь пути отступления оказались под плотным огневым контролем со стороны ВС РФ и ситуация для гарнизона ВСУ стала критичней.

«Наша армия расширила зону контроля на севере от Успеновки, взяв крупный «опорник», тем самым группировка ВСУ, которая находится в селе Анновка и прикрывала южный пригород Курахова, оказалась, по сути, в оперативном окружении. Пути отступления ВСУ находятся под огневым контролем наших войск» - рассказывает Рогов РИА Новости.

Стоит отметить, что про сложную ситуацию севернее Успенского рассказывали украинские военные. Кроме того, российские войска продолжают окружать Успенское, превращенное украинцами в укрепрайон. Однако вчера же пришли сообщения, что ВС РФ вошли в Константинопольское и тем самым отрезали последнюю дорогу с твердым покрытием.