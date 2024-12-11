Шутер обзавёлся зрелищным трейлером.

В 2025 году ожидается выход нового российского шутера "Pioner", который уже привлек внимание любителей видеоигр. Эта игра сравнивается с популярными шутерами, такими как Killzone и Fallout, благодаря своему уникальному стилю и атмосфере. События "Pioner" разворачиваются на постапокалиптическом острове, где игрокам предстоит исследовать заброшенные сооружения советской эпохи.

Игровой процесс обещает быть динамичным, с элементами PvE (игрок против окружения) и PvP (игрок против игрока). "Pioner" предлагает игрокам возможность погрузиться в обширный открытый мир площадью более 50 квадратных километров. На карте игры расположены не только стандартные локации, но и подземелья, которые скрывают в себе ценные ресурсы и новые задания.

Особенностью игры является взаимодействие с различными фракциями, что не только принесет дополнительные награды, но и откроет уникальные сюжетные линии, влияющие на развитие общей истории игрового мира.

Разработчики "Pioner" уже создали страницу игры в сервисе Steam, где пользователи могут добавить её в список желаемого. Недавно был опубликован новый зрелищный трейлер, который усилил интерес к проекту. Изначально планировалось выпустить игру в 2024 году, но разработчики решили уделить больше времени на доработку, чтобы предложить игрокам наилучшее качество.